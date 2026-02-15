Quartier des Emailleurs Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Vous parcourez un quartier résidentiel Belle Époque aménagé par un riche mécène. Entre square, hôtels particuliers et villas, le nom des rues vous parle de l’art de l’émail tandis que résonnent les souvenirs de l’écrivain Georges-Emmanuel Clancier.

– Visite de 1h30, Terrain difficile, déconseillé aux personnes ayant des difficultés motrices.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES la réservation sur le billet. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quartier des Emailleurs Visite Guidée

L’événement Quartier des Emailleurs Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Limoges Métropole