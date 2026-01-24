Quartier des Métiers Centre commercial Quartier Libre Lescar

Quartier des Métiers

Quartier des Métiers

Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l'Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

2026-02-05

Cet événement gratuit et ouvert à tous a pour objectif de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les professionnels du territoire dans divers domaines, mais également de s’interroger sur les différentes formations, passerelles et évolutions possibles de ces métiers.

Cette année, près de 70 entreprises et organismes de formation seront présents pour rencontrer leur public.

Pôle transport Pôle insertion Pôle pour l’emploi Comptabilité et divers Pôle Santé Pôle industrie Pôle automoblile Pôle restauration Pôle bâtiment Pôle énergie Pôle intérim Pôle agriculture Pôle commerce .

