Festival participatif : Quand l’art s’invite place du Buisson Saint-Louis Quartier du Buisson Saint-Louis Paris

Festival participatif : Quand l’art s’invite place du Buisson Saint-Louis Quartier du Buisson Saint-Louis Paris mardi 22 juillet 2025 .

Ce festival organisé par la compagnie Lamelune , participatif et déambulatoire, sera l’occasion pour les habitants du Buisson Saint-Louis et les passants de porter un regard nouveau sur l’art à travers une interaction inédite et joyeux. Porté par cinq artistes, il inclura des ateliers, des déambulations à travers l’espace public et des spectacles tout public.

Ce festival est gratuit et ouvert à toutes et tous.

Le programme en détail

Mardi 22 juillet

17h-18h30 : Atelier participatif

Jardin du Chalet

Atelier tout public animé par 2 artistes pour un moment joyeux et convivial autour de l’art sous toutes ses formes

18h30-19h : Déambulation musicale

Du jardin du Chalet à la place du Buisson Saint-Louis

Une déambulation joyeuse pour (re)découvrir le quartier avec un œil nouveau, en compagnie de Fabrice et son vélo-cuisine.

19h30 : « Saboreio in situ »

Jardin du Chalet

Cette rencontre musicale à la sauce franco-brésilienne, sur une idée originale de la danseuse et chorégraphe brésilienne Tatiana da Rosa, met en scène un trio qui vous invitera à savourer la vie dans toute sa plénitude.

21h : « LoopHole »

Jardin du Chalet

Dans ce spectacle hybride qui mêle théâtre, musique et danse, nous découvrons une danseuse flottante, suspendue dans un monde sonore qu’elle compose en direct, interrogeant les équilibres fragiles entre résistance, lâcher-prise et répétition. Munie de son looper et de ses mélodies, elle invite à cheminer ensemble sur nos débats solitaires et nos interrogations les plus intimes.

Mercredi 23 juillet

17h-18h30 : Atelier participatif

Place du Buisson Saint-Louis

Atelier tout public animé par 2 artistes pour un moment joyeux et convivial autour de l’art sous toutes ses formes

18h30-19h : Déambulation musicale

De la place du Buisson Saint-Louis au jardin du Chalet

Une déambulation joyeuse pour (re)découvrir le quartier avec un œil nouveau, en compagnie de Fabrice et son vélo-cuisine.

19h30 : « Battre le pavé »

Place du Buisson Saint-Louis

Deux clowns, Julie et Arthur, à travers leur regard décalé, plein de malice, d’innocence et de douce cruauté mêlée, nous invitent à les suivre dans une conférence fantasque et déjantée pour porter un regard nouveau sur notre quartier à l’occasion d’un moment de convivialité, de joie et d’impulsivité partagée.

20h30 : « No Nyme »

Place du Buisson Saint-Louis

Un duo hip-hop lyrique qui suscitera à coup sûr l’émotion avec ses vers qui visent les astres, avisent sans cesse, sans stress et sans strass. Avec pour toute arme leurs instruments, leurs accords acrobatiques et leurs métaphores chimériques, ils se révèlent d’habiles poètes insolents, en perpétuel renouvellement.

Le mercredi 23 juillet 2025

de 17h00 à 22h00

Le mardi 22 juillet 2025

de 17h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-22T17:00:00+02:00

2025-07-22T17:00:00+02:00_2025-07-22T22:00:00+02:00;2025-07-23T17:00:00+02:00_2025-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-23T22:00:00+02:00

Date(s) : Deux journées organisées par la compagnie Lamelune pour faire vibrer le quartier du Buisson Saint-Louis en rendant l’art plus vivant et joyeux que jamais !2025-07-22T17:00:00+02:00_2025-07-22T22:00:00+02:00;2025-07-23T17:00:00+02:00_2025-07-23T22:00:00+02:00

Quartier du Buisson Saint-Louis Place du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris