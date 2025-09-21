Quartier du Lac Bonlieu Annecy

Quartier du Lac Dimanche 21 septembre, 14h00 Bonlieu Haute-Savoie

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Après celui de la Gare, le quartier du Lac est le second quartier emblématique des années 1930 à être édifié par le cabinet d’architectes Fournier. Splendid Hôtel, immeubles de standing et ancienne Chambre de commerce, admirez l’élégance de cette architecture Art déco et parcourez l’histoire de cet ensemble urbain, véritable témoin de l’innovation de l’époque.

avec Emmanuelle Roch, guide-conférencière de la Ville d’Annecy

Dimanche 21 septembre à 14 h

Durée : 1 h à 1 h 30

RDV devant le Centre Bonlieu, place de la Libération

Bus SIBRA : arrêt Bonlieu

Annecy, Quartier du lac, Archives Municipales d’Annecy 49 Fi 00256