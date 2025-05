Quartier en fête La Touche/Square – au square du quartier La Touche Jarnac, 20 juin 2025 18:30, Jarnac.

Charente

Quartier en fête La Touche/Square au square du quartier La Touche Route de Foussignac Jarnac Charente

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La ville de Jarnac et l’association Jarnacaise Pas Par Hasard proposent une soirée musicale et conviviale.

au square du quartier La Touche Route de Foussignac

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34

English :

The town of Jarnac and the association Jarnacaise Pas Par Hasard offer a musical and convivial evening.

German :

Die Stadt Jarnac und der Verein Jarnacaise Pas Par Hasard bieten einen musikalischen und geselligen Abend an.

Italiano :

La città di Jarnac e l’associazione Jarnacaise Pas Par Hasard organizzano una simpatica serata musicale.

Espanol :

La ciudad de Jarnac y la asociación Jarnacaise Pas Par Hasard organizan una velada musical amistosa.

L’événement Quartier en fête La Touche/Square Jarnac a été mis à jour le 2025-05-10 par Destination Cognac