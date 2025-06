Liez la danse et la santé mentale lors d’un atelier de Quartier Jeunes | Eté Solidaire Quartier Jeunes Paris 2 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le Quartier Santé de Quartier Jeunes contribue à la programmation artistique de l’Eté Solidaire en vous proposant « Express yourself », un atelier liant la danse à la santé mentale. Cette animation est une belle occasion de prendre du temps pour soi et favoriser son bien-être !

Hébergé au sein de Quartier Jeunes, le Quartier Santé propose des accueils, permanences, groupes d’échange sur les thèmes de la Santé, de façon gratuite, anonyme, et encadré par des professionnels de santé.

Rendez-vous le 2 juillet à 18:00 dans leurs locaux pour un moment de douceur dans un cadre bienveillant !

Le mercredi 02 juillet 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-02T21:00:00+02:00

2025-07-02T19:00:00+02:00_2025-07-02T20:30:00+02:00

fin : 2025-07-02T22:30:00+02:00

Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, le Quartier Santé de Quartier Jeunes vous invite à son atelier « Express yourself » le 2 juillet à 18:00.