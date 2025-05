Quartier Jeux – rue plessis Gautron Nantes, 24 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 11:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Regart’s vous propose une grande fête dans le quartier pour ses 20 ans.Au propramme : fresque participative, parcours « ludo-fun » et plen d’autres mini-jeux pour petits et grands…

rue plessis Gautron Nantes 44100