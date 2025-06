Quartier Libre – Brique Argent & Maxence Vespa Centre Wilson Montmédy

Quartier Libre – Brique Argent & Maxence Vespa 28 juillet – 2 août Centre Wilson Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T08:00:00 – 2025-07-28T18:00:00

Fin : 2025-08-02T08:00:00 – 2025-08-02T18:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

//Brique Argent est un artiste de chanson pop au spectre large, lauréat du premier prix des Inouïs du Printemps de Bourges 2023 et du dispositif Le Fair la même année. Il navigue avec fluidité entre douceur acoustique et textures électroniques, entre piano fragile et éclats métalliques. Sur scène, il aime créer des espaces sensibles, raconter des histoires qui plongent profondément sous l’eau ou s’élèvent dans les airs. Après un premier EP « Meeting » sorti en 2024, il prépare une nouvelle série de chansons lumineuses, réconfortantes — et dansantes pour l’année 2025.

Centre Wilson 1 Pl. Wilson, 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est 03 29 80 08 77 https://csc-montmedy.e-monsite.com/

©Brique Argent