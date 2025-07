Quartier Libre – Brö & Rémi Ghesquière Colombey Les Belles Colombey-les-Belles

Quartier Libre – Brö & Rémi Ghesquière Colombey Les Belles Colombey-les-Belles lundi 25 août 2025 .

Quartier Libre – Brö & Rémi Ghesquière 25 – 30 août Colombey Les Belles Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-25T08:00:00 – 2025-08-25T17:00:00

Fin : 2025-08-30T08:00:00 – 2025-08-30T17:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

// Un mot peut suffire à expliquer ce que BRÖ tente de faire avec son art : la tempérance. C’est d’ailleurs toujours la troisième carte qu’elle tire au tarot marseillais. Signée balance ascendant cancer, elle recherche activement et sérieusement l’équilibre entre les forces : passion et pragmatisme, acoustique et électronique, autonomie et entraide, enfance et âge adulte, musique pour la fête et musique pour la tête. Ces derniers sont les titres des deux EP qu’elle a sorti sur son premier disque auto-produit en 2024. Un seul vinyle, deux faces, dix titres parmi lesquels on retrouve « Idoles » featuring Tuerie, lauréat du Prix Joséphine en 2023.

Depuis 2019, BRÖ est active sur la scène des indépendants francophones. Au fils des ans, ses partenaires professionnels ont toujours incarné cette même quête d’autonomie (Antipodes Music, Alter K, Yuma Prod, Rossinante, BLZ…). C’est dans cette logique qu’en 2023, elle a fondé son propre label, « Projets Complexes », où elle produit non seulement sa propre musique, mais aussi celle d’autres artistes prometteurs et audacieux.

Lauréate de nombreux dispositifs d’accompagnement depuis 2021 (Le chantier des francofolies, le FAIR, Keychange, La Nouvelle Onde…), elle a su se frayer un chemin dans le paysage français de la Nouvelle Variété.

Après des passages remarqués à la Boule Noire, au Trabendo et à la Gaîté Lyrique, BRÖ prépare un nouveau live à découvrir en 2026, accompagné d’un album qu’elle enregistrera à Montréal avec Felix Petit. Sa sortie est prévue pour le début de l’année 2026, sous le label Projets Complexes. Restez à l’écoute !

Colombey Les Belles Colombey Les Belles Colombey-les-Belles 54170 Meurthe-et-Moselle Grand Est

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

©Brö