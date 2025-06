Quartier Libre – Crenoka & Luigi Cantoni Bruyères Bruyères

Quartier Libre – Crenoka & Luigi Cantoni 21 – 26 juillet Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T08:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-07-26T08:00:00 – 2025-07-26T17:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

//Autodidacte et dotée d’une imagination sans limite, Nastasia écrit. Beaucoup. Elle désire raconter des histoires et inventer des nouveaux mondes, ceux qui nous sortent du quotidien, ceux qui nous questionnent et nous font rêver.

Curieuse de tout, Nastasia s’abreuve de lectures de science-fiction et d’écologie, s’inspire des sons qui l’entourent, et tente de synthétiser ses ressentis dans ses chansons. Sensible aux questions écologiques et au changement climatique, Nastasia approfondit la question de l’humain et de sa place dans les récits : comment articuler notre relation à la planète tout en proposant de nouveaux récits collaboratifs pour pouvoir imaginer le monde de demain ?

Crenoka est le projet solo dans lequel Nastasia s’est construit un sanctuaire, une bulle de nostalgie où elle cherche à toucher au coeur, à la voix, à l’oreille, l’innocence perdue de son adolescence, sanctuaire à l’ambiance paisible, peuplé de chiens, de chats, et de flocons de neige…

S’inspirant d’une multitude d’icônes musicales, allant des légendes de la pop comme Madonna et Beyoncé aux pionnières avant-gardistes telles que Björk et Grimes, crenoka propose un style polymorphe de pop alternative résolument unique. À la frontière du rock, du r’n’b et de l’hyperpop, eidolon, sorti en février 2024, est un album chargé de belles contradictions, flirtant entre une naïve spontanéité et une mélancolie presque distrayante.

Nastasia a aussi co-créé un conte musical illustré jeune public qui s’appelle Planète Corail, éco-fiction qui regroupe les aventures imaginaires de plusieurs entités vivantes : humaine, animale, minérale, et végétale, cherchant à comprendre d’où viennent les pluies et éclairs qui peuplent le ciel.

Bruyères Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est

©Crenoka