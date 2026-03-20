Quartier Libre fait son entrée à la Caserne Mellinet ! Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 16:00 –

Gratuit : oui >Accès libre et gratuit en extérieur puis entrée à prix libre pour la soirée à la Générale Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Au programme :16h-18h : ?Une fresque participative tout au long de la journée avec le graffeur PERSU du collectif 100 pression?16h/17h30/20h : La compagnie Chute Libre proposera 3 performances dansées avec son spectacle FOCUS, un hiphop créatif et percutant !? 16h30 : Restitution d’atelier de création Rap, par nos jeunes talents du quartier, mis en musique et orchestré par Sam de l’association Kontrat Dixion18h-19h30 : Openfloor animé par @antoine_bluff aux platines, @fatima_cmr pour guider vos pas et @cleblue_mc au micro20h30 : L’artiste nantaise Keysuna clôtura cette journée dans le cadre de la Saison Vagabonde avec son duo live d’une énergie soulful et dansante.22h : La soirée continuera dans les murs de la Générale avec Dj Don’s pour un set hip-hop électro/jazz parsemé de bons vieux scratch qui rayent les disques et le dancefloor+ un line up secret chaud bouillant qui reprendra le flambeau pour la suite de la soirée>Bar et foodbike @mams_hot_dog sur place ?événement facebook : https://fb.me/e/7kvkn0CHN

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

07.49.89.54.65 – https://lagenerale-casernemellinet.fr/



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