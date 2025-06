Quartier Libre – Jean-Baptiste Soulard & Florent Chevalier Centre le Lierre Thionville 7 juillet 2025 08:00

Quartier Libre – Jean-Baptiste Soulard & Florent Chevalier 7 – 12 juillet Centre le Lierre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T08:00:00 – 2025-07-07T18:00:00

Fin : 2025-07-12T08:00:00 – 2025-07-12T18:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

// Auteur, compositeur, interprète multi-instrumentiste ; Jean-Baptiste Soulard cultive tôt son goût pour l’écriture, la composition et un songwriting moderne. Originaire de Saint Etienne, il mene une riche carrière d’artiste musicien au sein de différents projets depuis 2008 en région Parisienne.

Membre actif du quatuor indie Rock PALATINE depuis 2015, il sort en 2020 un premier concept album solo en tant que chanteur et compositeur « Le Silence et l’eau » avec de nombreux invites presents sur ce concept album (Blick bassy, JP Nataf, Emily Loizeau, Erik Truffaz…) ; Une réinterprétation musicale du best seller de Sylvain Tesson « dans les forets de Sibérie ». Succès critique pour ce disque et le spectacle qui lui est associé; mélange inspiré de musique et de danse contemporaine.

Guitariste de formation, il a pu accompagner en tournée des artistes comme Clara Yse, Roni Alter, Chico Cesar, Brooke Sharkey, Buridane.

Il travaille régulièrement en tant qu’arrangeur pour différents labels et compose aussi pour le théâtre et la danse. Il collabore régulièrement avec la compagnie DCA (Philippe Decoufle).

Côté cinema et série, JB Soulard vient de terminer la composition et l’enregistrement en duo avec l’artiste Israelienne Roni Alter de la série « le sens des choses » (HBO max) avec Manu Payet, Noemie Llovsky, Eric Elmosnino réalisée par Keren Ben Rafael.

En décembre 2024, il sort un nouveau projet en duo avec Roni Alter ; « Les Embolies ». Un album en duo d’un côté et un conte musical de l’autre réalisé par Romain Winkler et produit par Vue du phare production (Court métrage de 23 min) pour lequel il compose chansons et score.

Centre le Lierre 2 Pl. Roland, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 06.73.31.73.68 https://lelierre.org/

©Lara Herbinia