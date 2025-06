Quartier Libre – Lili Ster & Grégory Mariscal Tiers-lieu PIX’ in Poix-Terron 14 juillet 2025 09:30

Quartier Libre – Lili Ster & Grégory Mariscal 14 – 19 juillet Tiers-lieu PIX’ in Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T09:30:00 – 2025-07-14T18:00:00

Fin : 2025-07-19T09:30:00 – 2025-07-19T18:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

// Emilie vient à la musique par des études de piano classique et jazz au conservatoire et de musicologie à Paris. Auteure-compositrice, elle compose des musiques pour de l’image et écrit des chansons pour son projet Lili Ster dont 2 albums sont parus, avec des tournées en Europe et en Asie. Aujourd’hui, amoureuse de collaborations, elle est appelée en tant que musicienne (claviériste, bassiste, chanteuse) pour différents projets de musiques actuelles, (Lescop, Beat Assailant, Sarah McCoy, Arandel…) en studio et en concert.

Toutes ces rencontres sont inspirantes et l’entraînent dans son sillon où elle a envie d’explorer d’autres formes. C’est ce qu’elle donne à voir avec la création du ciné-concert « Les Voix du fantôme », ou encore pour ses nouvelles créations « Girl Band» et « Il nous restera la musique », adaptée des correspondances amoureuses en chansons de Véronique Sanson et Michel Berger, où elle pousse plus loin le désir de mêler la musique à d’autres disciplines. Elle porte sa structure de production musicale en s’associant à 2 autres artistes féminines qui ont le même désir, entreprendre, produire et développer des projets artistiques. Ses activités sont souvent en lien avec des actions pédagogiques, elle participe à des ateliers artistiques et culturels (Studio Pereire, résidence-mission Cléa, Smac, FrancoEduc…). Emilie s’invente sans limites. Elle crée des chansons, des musiques pour de l’image, des spectacles où se mêlent, image, musique, mots, danse… Ce sont autant de rencontres et d’expériences riches qui se complètent, se nourrissent les unes les autres.… où il n’y a pas de frontières.

Tiers-lieu PIX’ in 2 bis Rte de Montigny, 08430 Poix-Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est 03 24 26 24 83 https://www.poix-terron.fr/a201-tiers-lieu-pix-in.html

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

©Lili Ster