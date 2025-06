Quartier Libre – Sacha de Shelmi & Benjamin Lafont Ligue de l’enseignement Chaumont 7 juillet 2025 08:00

Quartier Libre – Sacha de Shelmi & Benjamin Lafont 7 – 12 juillet Ligue de l’enseignement Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T08:00:00 – 2025-07-07T17:00:00

Fin : 2025-07-12T08:00:00 – 2025-07-12T17:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

// Sacha et Benjamin sont membres du groupe Shelmi, fondé à Paris en 2016. Le trio, qui joue une pop urbaine influencée par les codes actuels du rap (sonorités aériennes, autotune…), s’est forgé à l’image de sa génération : sacrifiée mais pas perdue, lucide mais jamais résignée. Shelmi reprend ainsi le flambeau insurrectionnel d’une chanson engagée à la française, avec samplers et machines en plus. Un message de contestation délivré sur des sonorités explosives, notamment au sein de leur album No Go Zone, sorti en 2018.

Ligue de l’enseignement 24 Rue des Platanes, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

©Sacha de Shelmi