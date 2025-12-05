Quartier Moderne Le week-end des marques indépendantes et engagées Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Quartier Moderne Le week-end des marques indépendantes et engagées

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l'Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Le Quartier Moderne met à l’honneur la jeune scène créative et tendance du grand Sud Ouest dans des domaines variés prêt-à-porter, accessoires, home-design, univers de l’enfant, cosmétiques, bijoux, graphisme, photographie, céramiques lors d’un week-end convivial et festif.

Deux fois par an, plus de 40 créateurs sont sélectionnés minutieusement par Marie-Barbara Moles-Pontallier et Anne Paillot.

Lancement de marques, évolution des collections, univers, saisonnalité des produits… ces deux passionnées prospectent toute l’année pour présenter aux visiteurs leurs plus belles découvertes.

Venir au Quartier Moderne ne se résume pas à une pause shopping, de nombreux workshops et animations viennent rythmer l’événement et côté gourmandise, le Quartier Moderne a choisi des prestataires locaux de qualité pour régaler les visiteurs. Les kids sont aussi de la fête avec des ateliers ludiques. .

