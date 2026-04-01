Quartier Rose – The Social Hub, Toulouse Toulouse 11 et 12 avril Accès libre sauf conférences et formats en accès limités voir billetterie

Salon engagé pour la vie affective et intime. Des conférences, tables rondes, ciné-débat

Évènement organisé par l’association Le Poteau Rose.

Quartier Rose c’est le 1er salon organisé par l’association toulousaine Le Poteau Rose. Notre volonté ? Parler de vie intime et affective autrement : avec sérieux, curiosité, plaisir et inclusivité.

Les stands des associations, des créateurices, et la salle d’exposition artistique sont en accès libre (gratuit).

Prendre un billet aide donne accès aux conférences, tables rondes, projections et aide notre association à financer cet évènement et la venue de ces supers intervenant.e.s.

Retrouvez tout le programme des conférences sur [https://lepoteaurose.fr](https://lepoteaurose.fr) et sur @quartierrosetoulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:30:00.000+02:00

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contact@lepoteaurose.info

The Social Hub, Toulouse 1 rue Sebastopol, 31 Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne



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