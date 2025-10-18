Quartiers de demain – Visite guidée de la Résidence Ardenne École maternelle Résidence Sedan

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

Samedi 18 octobre à 16h • Durée : 1h30

Au programme : présentation du programme Quartiers de Demain et de ses enjeux sur Sedan, avec l’intervention d’un membre du jury citoyen.

Sur réservation auprès du service patrimoine de la ville.

https://quartiers-de-demain.archi.fr/sites/sedan-residence-ardenne

École maternelle Résidence 3 avenue Winston Churchill 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/news/quartiers-de-demain/;https://quartiers-de-demain.archi.fr/sites/sedan-residence-ardenne patrimoine@ville-sedan.fr 03 24 27 84 85

© Agence Camille Alfada