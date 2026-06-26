Quartiers d’été 2026 Défi sportif et cinéma plein air Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Défi sportif et cinéma plein air

Rue de Sègues Quartier Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Stade des Barats Dès 14h Initiation au Front Ball avec le Pilotari. De 16h-19h Des clubs sportifs d’Oloron vous proposent de relever des défis sportifs qui vous permettront de vous amuser tout en essayant de nouvelles disciplines. Terrain de Sègues De 20h30-22h Tapas et pique-nique avec les habitants du quartier sur le site du cinéma. 21h30 projection d’un court métrage réalisé par des jeunes oloronais. 22h projection du film Croquette le chat merveilleux . Croquette le chat merveilleux un chat prêt à tout pour retrouver sa maîtresse… même à revenir sur Terre sous des formes totalement improbables ! Une aventure drôle, tendre et pleine de surprises pour toute la famille. .

Rue de Sègues Quartier Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Défi sportif et cinéma plein air

L’événement Quartiers d’été 2026 Défi sportif et cinéma plein air Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn