Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Spectacle La Folie Galaxy

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

20 enfants montent sur scène pour un spectacle familial qui s’adresse à tous, des plus jeunes aux plus âgés, le temps d’un voyage musical dans l’univers de l’enfance. Chansons, sketchs, costumes, magie, humour, tendresse et bonne humeur se mêlent pour créer un moment riche en émotions et en évasion. A travers leur regard léger et joyeux sur le monde, les enfants transmettent aussi des messages de tolérances et de respect. Cette soirée marquera la fin de leur saison après une tournée estivale dans plusieurs régions, la troupe clôturera son parcours à Oloron. Un spectacle unique, entre surprises, émotions et sourires. Venez nombreux découvrir La Folie Galaxy ! .

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Spectacle La Folie Galaxy

L’événement Quartiers d’été 2026 Spectacle La Folie Galaxy Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn