Quartiers d'été animations, ateliers… Guéret jeudi 14 août 2025.

Rue Sylvain Blanchet Guéret Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-08-14
Au programme de cette journée sensibilisation au compost et au tri, initiation aux sports de contact, lectures, apprendre à rouler à vélo, jeux de plein air, pique-nique géant, guinguette musicale animée par Banban   .

+33 5 55 51 47 42 

