Quartiers d’été Pertuis

Mardi 22 juillet 2025 de 16h à 21h. Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Quartiers d’été un rendez-vous festif à Pertuis le 22 juillet !

Venez partager un moment convivial lors de la grande journée Quartiers d’été , le mardi 22 juillet 2025 de 16h à 21h sur la Place Jean Jaurès.

Au programme



– Un stand dédié à l’emploi, la formation et l’entrepreneuriat

– Des animations gonflables pour petits et grands

– Des activités sportives dynamiques

– Un atelier lecture pour se détendre

– Une petite restauration gratuite

– Et bien d’autres surprises !



Inscription obligatoire 07 50 75 83 48 .

Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 30 23 04 quartierdt@gmail.com

English :

Quartiers d?été: a festive event in Pertuis on July 22!

Come and share a convivial moment during the big « Quartiers d?été » day, on Tuesday July 22, 2025 from 4pm to 9pm on Place Jean Jaurès.

German :

Quartiers d’été: ein festlicher Termin in Pertuis am 22. Juli!

Kommen Sie am Dienstag, den 22. Juli 2025, von 16 bis 21 Uhr auf den Place Jean Jaurès und genießen Sie einen geselligen Tag unter dem Motto « Quartiers d’été » (Sommerviertel).

Italiano :

Quartiers d’été: un evento di festa a Pertuis il 22 luglio!

Venite a godervi la giornata « Quartiers d’été » martedì 22 luglio 2025 dalle 16.00 alle 21.00 in Place Jean Jaurès.

Espanol :

Quartiers d’été: ¡una jornada festiva en Pertuis el 22 de julio!

Venga a disfrutar de la jornada « Quartiers d’été » el martes 22 de julio de 2025 de 16:00 a 21:00 horas en la plaza Jean Jaurès.

