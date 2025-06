Quartiers en Scène à Bréquigny Site Jacques Prévert Rennes 10 juillet 2025

Quartiers en Scène à Bréquigny Site Jacques Prévert Rennes Jeudi 10 juillet, 19h30

Entrée libre, Gratuit

Quartiers en Scène revient cet été ! Le 10 juillet à Bréquigny, découvrez le spectacle « Chers Cousins ». Un événement gratuit ouvert à tous.tes dans le cadre de Breq’In Holidays.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T21:00:00.000+02:00

Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200