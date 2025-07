Quartiers en Scène – Villetaneuse Rue Maurice-Grandcoing Villetaneuse

Quartiers en Scène – Villetaneuse Rue Maurice-Grandcoing Villetaneuse samedi 23 août 2025 .

Quartiers en Scène – Villetaneuse Samedi 23 août, 17h00 Rue Maurice-Grandcoing Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-23T17:00:00 – 2025-08-23T19:00:00

Fin : 2025-08-23T17:00:00 – 2025-08-23T19:00:00

Momo est une enfant de la rue. Sans famille et sans argent, elle vit dans les ruines d’un ancien amphithéâtre. La fillette, aux grands yeux noirs et aux boucles rebelles, a une richesse incalculable : elle a du temps ; et elle a une qualité : savoir écouter. Un après-midi de jeu avec les enfants du quartier, elle sympathise avec le vieux Beppo Balayeur et le jeune extravagant Gigi Cicérone, qui deviennent ses plus proches amis. La pauvreté matérielle, à tous les trois, se voit récompensée par la force de leur amitié et la richesse de leur imagination.

Ce spectacle est une adaptation du roman jeunesse « Momo ou la mystérieuse histoire des voleurs du temps » de Michael Endë. Natyelli Môra de la cie Apicole, propose une adaptation de l’histoire sous forme de théâtre d’ombres et marionnettes.

Rue Maurice-Grandcoing 69 rue Maurice Grandcoing 93430 Villetaneuse Villetaneuse 95360 Quartiers Nord Seine-Saint-Denis Île-de-France

Quartiers en Scène

©cie apicole sang negrier