Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ? Quartier libre Saint-Maixent-l’École

Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ?

Quartier libre 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Que vous cherchiez à améliorer la communication visuelle de votre entreprise ou à explorer la photographie pour le plaisir, cette formation vous initiera à l’utilisation des appareils photo reflex. Vous apprendrez à valoriser vos produits, à réaliser des portraits professionnels ou à capturer des paysages, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, tout en développant des compétences essentielles en photographie. Accompagnés par Karol, photographe professionnelle, vous serez guidé dans la maîtrise du fonctionnement de l’appareil ainsi que dans l’utilisation des techniques indispensables, tant au niveau du matériel que des prises de vue, pour produire des images de qualité. À la fin de cette formation, vous aurez la possibilité d’obtenir une habilitation qui vous donnera accès aux appareils photos disponibles à Quartiers Libres, sous réserve d’un abon.

infos et inscription sur le site web .

Quartier libre 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 98 00 03 contact@quartiers-libres.fr

English : Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ?

German : Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ?

Italiano :

Espanol : Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ?

L’événement Quartiers Libres Envie de maitriser la photographie ? Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Haut Val De Sèvre