Quartiers Libres Falaise 2 juillet 2025 15:00

Calvados

Quartiers Libres Ville de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 15:00:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

Les Quartiers Libres, c’est tous les mercredis du 25/06 au 30/07 à Falaise :

25 juin Place Belle-Croix, à partir de 15h, sur le thème de la musique.

2 juillet Espace sportif D. Bianco, à partir de 15h, sur le thème des sports.

9 juillet Domaine de la Fresnaye, à partir de 15h, sur le thème du cirque avec une carte blanche pour le Conseil municipal des Jeunes.

16 juillet Fontaine-Couverte, à partir de 15h, sur le thème de l’environnement.

23 juillet Camping municipal, à partir de 15h, sur le thème Zen en vacances.

30 juillet École Bodereau, de 17h à minuit, sur le thème du cinéma (animations, repas partagé, Ciné plein air avec la projection de Paddington…).

Ville de Falaise

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr

English : Quartiers Libres

Les Quartiers Libres takes place every Wednesday from 25/06 to 30/07 in Falaise :

june 25: Place Belle-Croix, from 3pm, on the theme of music.

july 2: Espace sportif D. Bianco, from 3pm, with a sports theme.

july 9: Domaine de la Fresnaye, from 3pm, on the theme of the circus, with a carte blanche for the Conseil municipal des Jeunes.

july 16: Fontaine-Couverte, from 3pm, on the theme of the environment.

july 23: Campsite, from 3pm, on the theme of Zen on vacation.

july 30: École Bodereau, from 5 p.m. to midnight, on the theme of cinema (entertainment, shared meal, open-air cinema with a screening of Paddington?).

German : Quartiers Libres

Die Quartiers Libres finden jeden Mittwoch vom 25.06. bis 30.07. in Falaise statt:

25. Juni: Place Belle-Croix, ab 15 Uhr, zum Thema Musik.

2. Juli: Espace sportif D. Bianco, ab 15 Uhr, zum Thema Sport.

9. Juli: Domaine de la Fresnaye, ab 15 Uhr, zum Thema Zirkus mit einer Carte blanche für den Jugendstadtrat.

16. Juli: Fontaine-Couverte, ab 15 Uhr, zum Thema Umwelt.

23. Juli: Städtischer Campingplatz, ab 15 Uhr, zum Thema Zen en vacances.

30. Juli: Bodereau-Schule, von 17 Uhr bis Mitternacht, zum Thema Kino (Animationen, gemeinsames Essen, Open-Air-Kino mit der Vorführung von Paddington…).

Italiano :

Les Quartiers Libres si svolge ogni mercoledì dal 25/06 al 30/07 a Falaise:

25 giugno: Place Belle-Croix, dalle 15:00, sul tema della musica.

2 luglio: Espace sportif D. Bianco, dalle 15.00, sul tema dello sport.

9 luglio: Domaine de la Fresnaye, dalle 15.00, sul tema del circo, con una carta bianca per il Consiglio comunale dei giovani.

16 luglio: Fontaine-Couverte, dalle 15.00, sul tema dell’ambiente.

23 luglio: Campeggio comunale, dalle 15.00, sul tema Lo Zen in vacanza.

30 luglio: École Bodereau, dalle 17.00 a mezzanotte, sul tema del cinema (animazione, pasto condiviso, cinema all’aperto con proiezione di Paddington, ecc.)

Espanol :

Les Quartiers Libres se celebran todos los miércoles del 25/06 al 30/07 en Falaise:

25 de junio: Place Belle-Croix, a partir de las 15.00 h, sobre el tema de la música.

2 de julio: Espace sportif D. Bianco, a partir de las 15.00 h, sobre el tema del deporte.

9 de julio: Domaine de la Fresnaye, a partir de las 15.00 h, sobre el tema del circo, con carta blanca para el Consejo Municipal de la Juventud.

16 de julio: Fontaine-Couverte, a partir de las 15.00 h, sobre el tema del medio ambiente.

23 de julio: Camping municipal, a partir de las 15.00 h, sobre el tema « Zen de vacaciones ».

30 de julio: École Bodereau, de 17.00 a 24.00 h, sobre el tema del cine (animación, comida compartida, cine al aire libre con la proyección de Paddington, etc.).

