Quartiers Libres – Gaetan Nonchalant & Mathieu Aschehoug Relais familles de Vézelise Vézelise

Quartiers Libres – Gaetan Nonchalant & Mathieu Aschehoug 28 juillet – 2 août Relais familles de Vézelise Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T08:00:00 – 2025-07-28T17:00:00

Fin : 2025-08-02T08:00:00 – 2025-08-02T17:00:00

// QUARTIER LIBRE, un dispositif de la DRAC Grand Est, coordonné par les Francofolies et Scènes & Territoires

Les Francofolies sont convaincus que la musique est un moyen de créer du lien social, de l’intergénérationnel tout en contribuant à l’expression et à l’émancipation de chacun·e, et particulièrement des plus jeunes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation active des habitants·es à un processus de création artistique collaborative grâce à un sujet de réflexion collective.

Le cœur du dispositif est le déplacement au sein de chaque territoire d’une équipe artistique composée d’un artiste et d’un technicien· forméss à l’éducation artistique et culturelle pour une résidence de 5 jours auprès des habitants. Ces résidences doivent permettre aux artistes de collecter la parole des habitants afin de découvrir leurs habitudes de vie et de s’en imprégner, pour mieux évoquer ensemble leurs rêves pour demain.

// Depuis ses débuts en 2020, Gaétan Nonchalant trace un sillon singulier, à l’écart du vacarme ambiant.

Il écrit des chansons comme on tient un carnet de bord. Sensible et direct, elles sont comme des haïku qui viennent s’immiscer discrètement dans nos vies et enjoliver nos pensées.

À la frontière entre rêve californien façon Neil Young et mélancolie parisienne façon Christophe, il mêle des guitares folk à des claviers psychés, des arrangements délicats à une écriture précise, sans jamais perdre de vue son moteur : l’amour de la mélodie et des compositions finement ciselées.

Relais familles de Vézelise 3, rue de la Libération, 54330 Vézelise Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le lieu a évolué en espace d’échanges d’expériences, d’accueil de services répondant à des besoins non satisfaits sur le territoire. Le Relais Familles est une structure de proximité qui touche tous les publics. Elle doit contribuer à la réduction des inégalités de tout ordre, en veillant à l’accessibilité de ses réalisations ( sur le plan économique, social, et géographique), mais également à travers les différentes dimensions des initiatives portées. Chaque personne est accueillie et écoutée, quelque soit ses origines sociales, économiques, religieuses, culturelles. Elle facilite les échanges entre habitants en prenant en compte les différentes générations. Le Relais Familles accueille des actions et services qui se rencontrent, se complètent et favorisent l’émergence de nouveaux projets.

©Gaetan Nonchalant