Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon Conservatoire Edgar Varèse Mâcon
mardi 10 novembre 2026 · Conservatoire Edgar Varèse · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-10 20:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Premiers frissons du concours qui poursuivra l’aventure ?
Plongez dans l’univers captivant d’un concours international de chant lyrique et vivez une expérience musicale inoubliable ! Des premières épreuves à la grande finale, découvrez des jeunes talents venus des quatre coins du monde. Laissez-vous envoûter par leur voix exceptionnelle et leur passion communicative.
Au programme, un voyage musical avec des mélodies françaises et des airs d’opéra saisissants.
Préparez-vous à être transporté par les émotions intenses et les performances de ces artistes prometteurs.
Faites vos pronostics et soyez prêt à assister à la finale, où vous aurez le privilège de jouer un rôle crucial en tant que jury du prix du public. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous charmer par les voix extraordinaires qui rivalisent pour remporter le prestigieux premier prix ! .
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com
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English : Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon
L’événement Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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