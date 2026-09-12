Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 10:00:00

fin : 2026-11-10 20:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Premiers frissons du concours qui poursuivra l’aventure ?

Plongez dans l’univers captivant d’un concours international de chant lyrique et vivez une expérience musicale inoubliable ! Des premières épreuves à la grande finale, découvrez des jeunes talents venus des quatre coins du monde. Laissez-vous envoûter par leur voix exceptionnelle et leur passion communicative.

Au programme, un voyage musical avec des mélodies françaises et des airs d’opéra saisissants.

Préparez-vous à être transporté par les émotions intenses et les performances de ces artistes prometteurs.

Faites vos pronostics et soyez prêt à assister à la finale, où vous aurez le privilège de jouer un rôle crucial en tant que jury du prix du public. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous charmer par les voix extraordinaires qui rivalisent pour remporter le prestigieux premier prix ! .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon

L’événement Quarts de finale du concours international de chant lyrique de Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès