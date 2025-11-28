QUASIMODO – LE ZORNHOFF Monswiller

QUASIMODO Début : 2025-12-29 à 16:30. Tarif : – euros.

Tout en haut de Notre-Dame de Paris, vit Quasimodo le sonneur de cloche. Comme chaque année il répète en secret le grand moment où il descendra à la Fête des Cloches pour participer au concours de danse… Il s’entraîne seul, en pensant à Esmeralda pour se donner du courage. Mais dans sa tête résonne la voix de Frollo son maître : Tu es monstrueux… Tu n’es bon qu’à sonner les cloches… Reste en haut, en bas on se moquera de toi. Trouvera-t-il le courage de descendre cette fois-ci ? Afin que le monde le reconnaisse pour son talent, son grand coeur et non pour sa laideur ?

LE ZORNHOFF 3 RUE DE LA GARE 67700 Monswiller 67