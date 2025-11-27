QUASIMODO – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

QUASIMODO Début : 2026-04-16 à 11:00. Tarif : – euros.

Tout en haut de Notre-Dame de Paris, vit Quasimodo le sonneur de cloche. Comme chaque année il répète en secret « le grand moment » où il descendra à la Fête des Cloches pour participer au concours de danse… Il s’entraîne seul, en pensant à Esmeralda pour se donner du courage. Mais dans sa tête résonne la voix de Frollo son maître : « Tu es monstrueux… Tu n’es bon qu’à sonner les cloches… Reste en haut, en bas on se moquera de toi. » Trouvera-t-il le courage de descendre cette fois-ci ? Afin que le monde le reconnaisse pour son talent, son grand cœur et non pour sa laideur ? De et avec : Arnaud SICOT Durée : 40mins

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69