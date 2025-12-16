Quator Voce François Girard Le temps suspendu Ma Région Virtuose Laval
Quator Voce François Girard Le temps suspendu Ma Région Virtuose
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Quatuor Voce quatuor à cordes
François Girard violoncelle
“Le temps suspendu”
Schubert Quintette à deux violoncelles en ut majeur D. 956
Auteur de quintettes à deux altos, Mozart a montré à Schubert comment l’ajout d’un deuxième instrument qui vient soutenir tour à tour chaque partie du quatuor peut apporter à l’ensemble une dimension et une sonorité orchestrales. Dans un temps dilaté à l’extrême, l’oeuvre repousse toujours plus loin les limites de l’expression musicale et du lyrisme dans la musique de chambre, révélant ce quintette à la profondeur confondante comme la quintessence de l’art de Schubert.
15h00 8€
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
