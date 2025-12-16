Quator Voce François Girard Le temps suspendu Ma Région Virtuose Laval

Quator Voce François Girard Le temps suspendu Ma Région Virtuose

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Quatuor Voce quatuor à cordes

François Girard violoncelle

“Le temps suspendu”

Schubert Quintette à deux violoncelles en ut majeur D. 956

Auteur de quintettes à deux altos, Mozart a montré à Schubert comment l’ajout d’un deuxième instrument qui vient soutenir tour à tour chaque partie du quatuor peut apporter à l’ensemble une dimension et une sonorité orchestrales. Dans un temps dilaté à l’extrême, l’oeuvre repousse toujours plus loin les limites de l’expression musicale et du lyrisme dans la musique de chambre, révélant ce quintette à la profondeur confondante comme la quintessence de l’art de Schubert.

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

