Quatorze (Farce macabre !) Cie La Maison Serfouette Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 21:05:00

Date(s) :

2025-11-06

Le 28 juin 1914, l’Europe est en paix et l’été s’annonce chaud et agréable. Mais ce même jour, à Sarajevo, un étudiant assassine le prince héritier d’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-Ferdinand. 38 jours plus tard, c’est la guerre, la grande, avec ses 20 millions de morts.

Deux comédiens s’emparent de cette incroyable affaire et nous plongent dans l’infernal mécanisme des jeux d’alliances pour en faire ressortir toute sa cruelle absurdité. Les voilà qui interprètent avec virtuosité et humour mais un total irrespect ministres, rois, empereurs, généraux, présidents, Anglais, Français, Allemands, Russes, Austro-Hongrois… Et nous voilà, nous, cent ans plus tard, qui rions de leur fatal aveuglement, à ces grands hommes ! Rigoureusement documenté, le spectacle interroge autant qu’il divertit ne pouvait-on vraiment éviter ce fatal engrenage ?

Auteur Vincent Fouquet.

Éditeur Les Cygnes (2019).

Mise en scène Vincent Fouquet.

Avec Yann Berthelot, Pierre Delmotte, Vincent Fouquet.

Régie lumières Marc Leroy ou régisseur/se 2 (en cours de recrutement).

Durée 1h05.

Théâtre Dès 12 ans

Placement numéroté.

Bord plateau à l’issue des représentations.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/quatorze-farce-macabre/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

On June 28, 1914, Europe was at peace and summer looked warm and pleasant. But that same day, in Sarajevo, a student assassinated the Crown Prince of Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand. 38 days later, war broke out, the big one, with its 20 million dead.

Am 28. Juni 1914 herrscht in Europa Frieden und der Sommer verspricht warm und angenehm zu werden. Doch am selben Tag ermordet ein Student in Sarajevo den Kronprinzen von Österreich-Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand. 38 Tage später beginnt der große Krieg mit 20 Millionen Toten.

Il 28 giugno 1914 l’Europa era in pace e l’estate sembrava calda e piacevole. Ma quello stesso giorno, a Sarajevo, uno studente assassinò il principe ereditario dell’Austria-Ungheria, l’arciduca Francesco Ferdinando. 38 giorni dopo scoppiò la guerra, quella grande, con i suoi 20 milioni di morti.

El 28 de junio de 1914, Europa estaba en paz y el verano se presentaba cálido y agradable. Pero ese mismo día, en Sarajevo, un estudiante asesinó al príncipe heredero de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando. 38 días después estalló la guerra, la grande, con sus 20 millones de muertos.

