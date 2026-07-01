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AGENDA · Rochetaillée

Quatrain Musical en Chameroy Rochetaillée

mercredi 22 juillet 2026 · Rochetaillée

Quatrain Musical en Chameroy Rochetaillée

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Eglise de Chameroy
Ville
52210 Rochetaillée
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Rochetaillée

Quatrain Musical en Chameroy

Eglise de Chameroy Rochetaillée Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Tout public
– Quatuor Onslow (Bartok, Mendelssohn, Beethoven
– Quintette familial Médard (Musique médiévale)
– Jean-Pierre Bertrand -Master of Boogie Woogie Piano solo)
– Ensemble de William Dongois (Musique de la Renaissance, cornet à bouquin et deux clavecins   .

Eglise de Chameroy Rochetaillée 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 72 61 49  jb.medard@mac.com

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English :

L’événement Quatrain Musical en Chameroy Rochetaillée a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne Vannerie-Amance