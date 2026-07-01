Informations pratiques

Rochetaillée

Quatrain Musical en Chameroy

Eglise de Chameroy Rochetaillée Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Tout public

– Quatuor Onslow (Bartok, Mendelssohn, Beethoven

– Quintette familial Médard (Musique médiévale)

– Jean-Pierre Bertrand -Master of Boogie Woogie Piano solo)

– Ensemble de William Dongois (Musique de la Renaissance, cornet à bouquin et deux clavecins .

Eglise de Chameroy Rochetaillée 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 72 61 49 jb.medard@mac.com

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English :

L’événement Quatrain Musical en Chameroy Rochetaillée a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne Vannerie-Amance