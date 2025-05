Quatre entreprises adaptées vous ouvrent leurs portes – Nantes et communes de la métropole Nantes, 17 mai 2025 12:20, Nantes.

Gratuit : oui Sur inscription Tout public, Personne en situation de handicap

Ces rendez-vous visent à faire connaître le rôle inclusif et économique des 2400 ESAT-EA de France, ainsi que les savoir-faire des 170 000 professionnels en situation de handicap qui y montent en compétences dans plus de 200 filières métiers.Les rendez-vous à Nantes et dans la métropole :Le 22 mai, à la Fondation AMIPI à Sainte-Luce-sur-LoireLe 22 mai, à l’ANRH EA NantesLe 20 mai, chez Handirect à Saint-HerblainLe 22 mai, chez Saprena à Bouaye

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000