QUATRE MAINS AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

QUATRE MAINS

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 45 Boulevard Alain Savary Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Un spectacle tendre et drôle qui parle tout à la fois d’amitié, de jeunesse et d’apprentissage, sur fond de Schubert.

Après avoir reçu un courrier mystérieux, deux anciens camarades du Conservatoire de Nice se retrouvent pour jouer la Fantaisie en Fa mineur de Schubert, un morceau qu’ils avaient étudié trente ans plus tôt. Ce rendez-vous autour d’un piano convoque bien des souvenirs et fait resurgir les émois des années adolescentes.

Il est question d’apprentissage, de choix (et de non-choix…) qui dessinent les trajectoires de vie. Mais aussi de la place de la musique et de l’art dans nos quotidiens, de la manière dont on y accède plus ou moins facilement en fonction de nos origines sociales. Un instrument, quatre mains : une pièce d’une grande sincérité, portée par deux artistes à la fois comédiens exceptionnels et pianistes vibrants. 10 .

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 45 Boulevard Alain Savary Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A tender and funny show that explores friendship, youth, and learning all at once, set to the music of Schubert.

L’événement QUATRE MAINS Blagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE