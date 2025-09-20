Quatre œuvres du pays du Soleil Levant signées Guillaume Bottazzi Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours Vaujours

Visible libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ces œuvres poétiques, réalisées en 2020, reflètent l’appétence de l’artiste pour le japon où il exerce son activité depuis sa première exposition personnelle à Tokyo en 2004.

Ces œuvres de Guillaume Bottazzi relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques aux lieux où ils s’intègrent, comme la distribution des espaces, les couleurs autour ou les matériaux.

Les clairs-obscurs et les formes évanescentes de ces créations nous invitent à voyager dans un univers irréel. Elles créent un espace poétique, enchanteur, qui évolue selon notre imaginaire. Elles peuvent moduler nos neurones et nous permettent de prendre des distances avec les choses.

Ces œuvres sont immersives, en partie par la nature réflexive du matériau. Elles sont réalisées avec des émaux, une matière naturelle réduite en poudre composée de différents minéraux.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Cette année 2025, le célèbre artiste nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi et le Japon :

En 2004, l’artiste se trouve en résidence au Japon où il passe une grande partie de son temps jusqu’en 2012.

En 2010, sous l’initiative du Gouvernement de la Métropole de Tokyo, de la Fondation Tokyo Metropolitan d’Histoire et de Culture, du Centre National d’Art, du Musée d’Art Suntory, de la ville de Tokyo, de Mori Building Co. Ltd et du Musée d’Art Mori, Guillaume Bottazzi a créé une œuvre abstraite et monumentale de 100 m², au cœur de Tokyo.

En 2011, le Musée International d’Art Miyanomori au Japon lui commande la plus grande peinture du pays, qui habille tous les murs du musée et organise une exposition de ses œuvres. Les entrées de cette exposition personnelle de Guillaume Bottazzi ont participé à soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami. Ce musée possède la plus grande collection de Christo en Asie et Océanie et quelques 3 000 photographies de l’artiste Daido Moriyama. Font également partie de sa collection des œuvres des artistes Lucio Fontana, Frank Stella, Jasper Johns, Lee Ufan et Guillaume Bottazzi.

En 2012, Mori Building, suivant la sélection du Musée d’Art Mori, a passé commande de plusieurs œuvres à l’artiste. Elles prennent place dans le nouveau gratte-ciel Ark Hills Sengokuyama, au cœur du nouveau quartier de Toranomon au centre de Tokyo.

Depuis 2004, Guillaume Bottazzi est représenté par la galerie Itsutsuji. Cette galerie majeure au Japon lui permet de s’imposer avec plusieurs commandes artistiques. Elle a découvert représente des artistes comme Simon Hantaï, Pierre Soulages, Yayoi Kusama, Ay-o, mais aussi a introduit des mouvements comme le groupe Supports/Surfaces, avec par exemple Claude Viallat.

Reportage télévisé à ce sujet sur France 3 Ile-de-France à retrouver sur francetvinfo.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours 51 rue de Meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Situées sur la place du Marché, ces quatre œuvres de Guillaume Bottazzi ont été réalisées en juin 2020. Bus ligne N41 – Arrêt Brazza

Evanescentes et semblables à des astres, ces œuvres nous induisent à voyager dans l’irréalité en créant un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris