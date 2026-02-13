QUATRE PATTES, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

QUATRE PATTES 20 mars – 9 mai Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne

Du 20 mars au 9 mai

Sophie Vissière – Inbar Heller Algazi – Sara Gavioli – Romain Bernard

En partenariat avec la galerie Macao et Cosmage, le Centre Culturel Bonnefoy et la librairie Paysages Humains.

Vernissage vendredi 20 mars à 18h30 en présence des artistes.

Bibliothèque Bonnefoy

Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy

Quatre artistes de l’illustration à Toulouse