Quatre (saisons) Forbach

Quatre (saisons) Forbach jeudi 6 novembre 2025.

Quatre (saisons)

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Avec sa seconde pièce pour la jeunesse, Bruno Benne revisite Les Quatre Saisons de Vivaldi dans un duo chorégraphique où la grâce baroque rencontre l’énergie contemporaine. Au fil des mouvements, les corps incarnent le rythme du temps qui passe, entre éclats de lumière et bourrasques de vent. Une plongée sensorielle et poétique, où musique et danse se répondent avec malice et élégance.

Infos pratiques sans paroles, durée 45 min, à partir de 5ans.

Le Carreau Scène nationale 6 novembre 2025 à 14h00 et 19h00. Le 7 novembre 2025 à 10h00 et 14h00.Tout public

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

With his second piece for young people, Bruno Benne revisits Vivaldi?s Four Seasons in a choreographic duet where Baroque grace meets contemporary energy. As they move, the bodies embody the rhythm of passing time, between bursts of light and gusts of wind. A sensory and poetic plunge, where music and dance respond to each other with mischief and elegance.

Practical info: wordless, duration: 45 min, for ages 5 and up.

Le Carreau Scène nationale November 6, 2025 at 2pm and 7pm. November 7, 2025 at 10am and 2pm.

German :

In seinem zweiten Stück für Jugendliche interpretiert Bruno Benne Vivaldis Vier Jahreszeiten in einem choreografischen Duett neu, in dem barocke Anmut auf zeitgenössische Energie trifft. Im Laufe der Bewegungen verkörpern die Körper den Rhythmus der Zeit, die zwischen Lichtblitzen und Windstößen vergeht. Ein sinnliches und poetisches Eintauchen, bei dem Musik und Tanz sich mit Schalk und Eleganz begegnen.

Praktische Informationen: Ohne Worte, Dauer: 45 Min., ab 5 Jahren.

Le Carreau Scène nationale: 6. November 2025 um 14:00 und 19:00 Uhr. 7. November 2025 um 10:00 und 14:00 Uhr.

Italiano :

Nella sua seconda opera per giovani, Bruno Benne rivisita Le quattro stagioni di Vivaldi in un duetto coreografico in cui la grazia barocca incontra l’energia contemporanea. Muovendosi, i corpi incarnano il ritmo del tempo che passa, tra esplosioni di luce e raffiche di vento. Un tuffo sensoriale e poetico, dove musica e danza si rispondono a vicenda con malizia ed eleganza.

Informazioni pratiche: senza parole, durata: 45 minuti, dai 5 anni in su.

Le Carreau Scène nationale: 6 novembre 2025 alle 14.00 e alle 19.00. 7 novembre 2025 alle 10.00 e alle 14.00.

Espanol :

En su segunda obra para jóvenes, Bruno Benne revisita Las cuatro estaciones de Vivaldi en un dúo coreográfico en el que la gracia barroca se une a la energía contemporánea. Mientras se mueven, los cuerpos encarnan el ritmo del tiempo que pasa, entre ráfagas de luz y ráfagas de viento. Una zambullida sensorial y poética, donde música y danza se responden con picardía y elegancia.

Información práctica: sin palabras, duración: 45 min, a partir de 5 años.

Le Carreau Scène nationale: 6 de noviembre de 2025 a las 14.00 y 19.00 h. 7 de noviembre de 2025 a las 10.00 h y a las 14.00 h.

