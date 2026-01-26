Quatre Saisons Palais de la Mutualité Salle Edouard Herriot Lyon 3e Arrondissement

Quatre Saisons

Palais de la Mutualité Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les musiciens et musiciennes de l’Orchestre national de Lyon partent une nouvelle fois à la rencontre du public lyonnais au Palais de la mutualité pour des concerts mêlant virtuosité et rêveries.

.

Palais de la Mutualité Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again, the musicians of the Orchestre national de Lyon meet the Lyon public at the Palais de la mutualité for concerts combining virtuosity and reverie.

L’événement Quatre Saisons Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-23 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme