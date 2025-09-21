quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu & Seren Kano JEP 2025 – Village Club Miléade Port-Manech Névez

quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu & Seren Kano Dimanche 21 septembre, 16h30 JEP 2025 – Village Club Miléade Port-Manech Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

Pour leur première pièce quatre trois ◇ : △, Andrège Bidiamambu et Seren Kano revisitent le « Locking », hors de son cadre habituel de battles et pratiques. Ils s’approprient le groove, la technique et les rythmiques, éléments essentiels du style, pour créer un langage chorégraphique personnel. Ils invitent les spectateur·rices à assister à une conversation vivante entre danseurs.

Dans le cadre du festival CAP Danse, organisé par Danse à tous les étages avec le soutien de Concarneau Cornouaille Agglomération et en lien avec les communes et lieux culturels du territoire.

mise en mouvement après le spectacle à Névez

+ parcours patrimoine sur le fortin et l’histoire de l’hôtel de Julia Guillou > rendez-vous à la même heure que le spectacle

JEP 2025 – Village Club Miléade Port-Manech 1 Rue de Beg ar Vechen 29920 Névez Névez 29920 Finistère Bretagne https://www.mileade.com/destinations/mer/village-club-port-manech/ [{« link »: « https://www.danseatouslesetages.org/festivals/cap-danse/ »}]

© Jean-François Doulin