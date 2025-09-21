quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu & Seren Kano Plateau des sports à Saint-Yvi Saint-Yvi

quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu & Seren Kano Plateau des sports à Saint-Yvi Saint-Yvi dimanche 21 septembre 2025.

quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu & Seren Kano Dimanche 21 septembre, 11h00 Plateau des sports à Saint-Yvi Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:20:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:20:00

Pour leur première pièce quatre trois ◇ : △, Andrège Bidiamambu et Seren Kano revisitent le « Locking », hors de son cadre habituel de battles et pratiques. Ils s’approprient le groove, la technique et les rythmiques, éléments essentiels du style, pour créer un langage chorégraphique personnel. Ils invitent les spectateur·rices à assister à une conversation vivante entre danseurs.

Dans le cadre du festival CAP Danse, organisé par Danse à tous les étages avec le soutien de Concarneau Cornouaille Agglomération et en lien avec les communes et lieux culturels du territoire.

Plateau des sports à Saint-Yvi Salle des sports, 29140, Saint-Yvi Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne https://www.saint-yvi.bzh/ [{« link »: « https://www.danseatouslesetages.org/festivals/cap-danse/ »}]

Pour leur première pièce _quatre trois ◇ : △_, Andrège Bidiamambu et Seren Kano revisitent le « Locking », hors de son cadre habituel de battles et pratiques. Ils s’approprient le groove, la et les à…

© Jean-François Doulin