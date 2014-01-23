Quatre-vingtième anniversaire d’Alain Louvier Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Vendredi 23 janvier, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain de Corinne Schneider : en présence du compositeur
Samedi 24 janvier, 14h30
Auditorium Marcel Landowski
Evan ZIPORYN, Drill pour clarinette basse et ensemble à vents
Étudiant·es de la classe de clarinette basse de Vincent Penot
Alain LOUVIER, Archimède
Étudiant·es des classes des trombones, harpe, trompettes et tuba
Pièces des étudiant·es de la classe d’orchestration d’Anthony Girard
Orchestre d’harmonie de la Musique des Gardiens de la paix
Gildas Harnois, direction
Alain Louvier, présentation
Le CRR célèbre le 80e anniversaire du compositeur Alain Louvier
Le vendredi 23 janvier 2026
de 14h00 à 16h30
Le samedi 24 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
