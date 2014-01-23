Quatre-vingtième anniversaire d’Alain Louvier Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Vendredi 23 janvier, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain de Corinne Schneider : en présence du compositeur

Samedi 24 janvier, 14h30

Auditorium Marcel Landowski

Evan ZIPORYN, Drill pour clarinette basse et ensemble à vents

Étudiant·es de la classe de clarinette basse de Vincent Penot

Alain LOUVIER, Archimède

Étudiant·es des classes des trombones, harpe, trompettes et tuba

Pièces des étudiant·es de la classe d’orchestration d’Anthony Girard

Orchestre d’harmonie de la Musique des Gardiens de la paix

Gildas Harnois, direction

Alain Louvier, présentation

Le CRR célèbre le 80e anniversaire du compositeur Alain Louvier

Le vendredi 23 janvier 2026

de 14h00 à 16h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

