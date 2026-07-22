Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Bistrot du coin Eynesse

Informations pratiques

Eynesse

Quatrième anniversaire du Bistrot du coin

Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Quatrième anniversaire du Bistrot du coin le vendredi 14 Août à 20h.

Inscriptions ouvertes Nombre de places limitées! Confirmez vite votre présence.

Vente de billets de réservation jusqu’au 09 Août inclus.

Renseignements et réservations au 05 57 46 48 95 .

Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 48 95

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English : Quatrième anniversaire du Bistrot du coin

L’événement Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Eynesse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays Foyen