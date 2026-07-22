Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Bistrot du coin Eynesse
vendredi 14 août 2026 · Bistrot du coin · Eynesse
Informations pratiques
Eynesse
Quatrième anniversaire du Bistrot du coin
Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Quatrième anniversaire du Bistrot du coin le vendredi 14 Août à 20h.
Inscriptions ouvertes Nombre de places limitées! Confirmez vite votre présence.
Vente de billets de réservation jusqu’au 09 Août inclus.
Renseignements et réservations au 05 57 46 48 95 .
Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 48 95
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English : Quatrième anniversaire du Bistrot du coin
L’événement Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Eynesse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays Foyen