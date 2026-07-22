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Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Bistrot du coin Eynesse

vendredi 14 août 2026 · Bistrot du coin · Eynesse

Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Bistrot du coin Eynesse

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bistrot du coin
Adresse
25 place du 8 Mai
Ville
33220 Eynesse
Département
Gironde
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Eynesse

Quatrième anniversaire du Bistrot du coin

Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Quatrième anniversaire du Bistrot du coin le vendredi 14 Août à 20h.
Inscriptions ouvertes Nombre de places limitées! Confirmez vite votre présence.
Vente de billets de réservation jusqu’au 09 Août inclus.
Renseignements et réservations au 05 57 46 48 95   .

Bistrot du coin 25 place du 8 Mai Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 48 95 

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English : Quatrième anniversaire du Bistrot du coin

L’événement Quatrième anniversaire du Bistrot du coin Eynesse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays Foyen