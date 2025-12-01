Quatrième dimanche de l’Avent Basilique de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Quatrième dimanche de l’Avent

Basilique de Sainte-Anne d’Auray 10 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

11h Messe à la Basilique

Juliette Gaborieau Chantre

Mickaël Gaborieau Orgue

18h30 Projection vidéo sur la basilique

La projection sera diffusée en continu jusqu’à 20h30 .

