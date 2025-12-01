Quatrième dimanche de l’Avent Basilique de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray
dimanche 21 décembre 2025.
Quatrième dimanche de l’Avent
Basilique de Sainte-Anne d'Auray 10 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray Morbihan
2025-12-21 11:00:00
2025-12-21
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !
11h Messe à la Basilique
Juliette Gaborieau Chantre
Mickaël Gaborieau Orgue
18h30 Projection vidéo sur la basilique
La projection sera diffusée en continu jusqu’à 20h30 .
56400 Morbihan Bretagne
