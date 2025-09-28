Quatrième montée historique du Mont de Fourche Rupt-sur-Moselle
allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
Date(s) :
2025-09-28
« L’Ecurie Mont de Fourche » organise pour la quatrième année consécutive la Montée Historique du Mont de Fourche côté Rupt-sur-Moselle.Buvette et entrée gratuite pour le public.Tout public
allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 3 29 24 34 09
English :
« For the fourth year running, Ecurie Mont de Fourche is organizing the Mont de Fourche Historic Ride on the Rupt-sur-Moselle side.
German :
« L’Ecurie Mont de Fourche » organisiert zum vierten Mal in Folge die « Montée Historique du Mont de Fourche » auf der Seite von Rupt-sur-Moselle.Buvette und freier Eintritt für das Publikum.
Italiano :
« Per il quarto anno consecutivo, l’Ecurie Mont de Fourche organizza la Mont de Fourche Historic Hillclimb sul versante di Rupt-sur-Moselle, con rinfresco e ingresso gratuito per il pubblico.
Espanol :
« Por cuarto año consecutivo, la Ecurie Mont de Fourche organiza la Subida Histórica al Mont de Fourche por el lado de Rupt-sur-Moselle, con refrescos y entrada gratuita para el público.
L’événement Quatrième montée historique du Mont de Fourche Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES