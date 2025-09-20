Quatuor à cordes « 2 Si 2 La » Église Notre-Dame Frazé

Quatuor à cordes « 2 Si 2 La » Église Notre-Dame Frazé samedi 20 septembre 2025.

Quatuor à cordes « 2 Si 2 La » Samedi 20 septembre, 18h00 Église Notre-Dame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez découvrir ou rédécouvrir ce sympathique quatuor et l’accoustique exceptionnelle de l’église Notre-Dame de Frazé !

Église Notre-Dame Place du Château 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://mairie-fraze.fr D’origine romane, elle s’est agrandie au XVIe siècle de quatre chapelles à pignon. Le portail ouvrant dans la deuxième chapelle, de style Renaissance, est classé au titre des monuments historiques. Deux arcades reposent sur trois atlantes et l’on peut également admirer la frise d’entrelacs au-dessus des arcs. Ces ornements d’inspiration païenne peuvent paraître surprenants en ces lieux.

Venez profitez d’un moment musical au sein de cet édifice d’exception.

