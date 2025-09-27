Quatuor à Cordes : BEETHOVEN n°4 + BRAHMS n°1 Église Saint André de l’Europe Paris

Quatuor à Cordes : BEETHOVEN n°4 + BRAHMS n°1 Église Saint André de l’Europe Paris samedi 27 septembre 2025.

Quatuor à Cordes

BEETHOVEN quatuor n°4

BRAHMS quatuor n°1

par le Quatuor HERMIONE

Fynn Marconnet – violon 1 – Christophe Jean – violon 2

Antoine Bonnet – alto – Noah Langlais – violoncelle

– En avril 2024, le quatuor Hermione est lauréat du concours Rosenthal Ostinato.

– En juillet 2024, il donne sa première tournée dans le sud ouest de la France.

– En Juillet Aout 2025, tournée triomphale avec plus de 20 concerts et festivals en région Gironde, dans des salles combles.

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint André de l’Europe 24, rue de St Pétersbourg 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1701634387259?aff=oddtdtcreator