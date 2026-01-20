Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris au Château d’Artigny Montbazon
Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris au Château d’Artigny Montbazon samedi 28 mars 2026.
92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Début : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-28
Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris
Samedi 28 mars au Château d’Artigny
Un rendez-vous musical unique où résonneront les chefs-d’œuvre intemporels de Mozart et de Ravel.
– Wolfgang Amadeus MOZART, Quatuor en Sol Majeur K387
1- Allegro vivace assai
2- Menuetto
3- Andante cantabile
4- Molto allegro
– Maurice Ravel, Quatuor en Fa Majeur
1- Allegro moderato
2- Assez vif-très rythmé
3- Très lent
4- Vif et agité
Cocktail à partir de 19h concert à partir de 19h30
Cocktail concert 45€ pers
Cocktail, concert, dîner (boissons incluses) 130€ pers
Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243€ pers
Réservation obligatoire .
92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30 contact@artigny.com
English :
String quartet with musicians from the Orchestre de Paris
Saturday March 28 at Château d’Artigny
A unique musical rendezvous featuring the timeless masterpieces of Mozart and Ravel.
