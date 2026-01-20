Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris au Château d’Artigny

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris

Samedi 28 mars au Château d’Artigny

Un rendez-vous musical unique où résonneront les chefs-d’œuvre intemporels de Mozart et de Ravel.

Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris

Samedi 28 mars au Château d’Artigny

Un rendez-vous musical unique où résonneront les chefs-d’œuvre intemporels de Mozart et de Ravel.

– Wolfgang Amadeus MOZART, Quatuor en Sol Majeur K387

1- Allegro vivace assai

2- Menuetto

3- Andante cantabile

4- Molto allegro

– Maurice Ravel, Quatuor en Fa Majeur

1- Allegro moderato

2- Assez vif-très rythmé

3- Très lent

4- Vif et agité

Cocktail à partir de 19h concert à partir de 19h30

Cocktail concert 45€ pers

Cocktail, concert, dîner (boissons incluses) 130€ pers

Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243€ pers

Réservation obligatoire .

92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30 contact@artigny.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

String quartet with musicians from the Orchestre de Paris

Saturday March 28 at Château d’Artigny

A unique musical rendezvous featuring the timeless masterpieces of Mozart and Ravel.

L’événement Quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris au Château d’Artigny Montbazon a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme