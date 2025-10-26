Quatuor à cordes : Dvorak & Chostakovitch église Ste Marie des Batignolles Paris
Quatuor à cordes : Dvorak & Chostakovitch église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 26 octobre 2025.
Quatuor à cordes
Dvorak Quatuor Américain
Chostakovitch Quatuor n° 8 – dédié « aux victimes de la guerre et du fascisme »
par le Janus QUARTET
Irma Barbutsa-Ptskialadze – 1er violon : Diplômée du Conservatoire Supérieur de Tbilissi. Elle est plusieurs fois lauréate de concours nationaux et poursuit sa carrière à Moscou.
Xavier Delcroix – 2d violon : Formé aux orchestres parisiens (Concerts Lamoureux, Opéra de Rouen, Orchestre Européen), il participe depuis 20 ans aux spectacles Night of the Proms en Europe et USA.
Claire Rousset, alto : du CNR de Paris et St Maur. Professeur d’alto, elle enseigne au conservatoire de Vincennes et se produit dans diverses formations…
Félix Delcroix, violoncelle : étudie au CRR de Paris et au Pôle Supérieur 93. il se produit dans de nombreuses salles et églises parisiennes prestigieuses et est également invité à jouer sur l’intégralité du territoire et à l’étranger.
Programme dédié « aux victimes de la guerre et du fascisme »
Le dimanche 26 octobre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris