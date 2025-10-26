Quatuor à cordes : Dvorak & Chostakovitch église Ste Marie des Batignolles Paris

Quatuor à cordes : Dvorak & Chostakovitch église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 26 octobre 2025.

Quatuor à cordes

Dvorak Quatuor Américain

Chostakovitch Quatuor n° 8 – dédié « aux victimes de la guerre et du fascisme »

par le Janus QUARTET

Irma Barbutsa-Ptskialadze – 1er violon : Diplômée du Conservatoire Supérieur de Tbilissi. Elle est plusieurs fois lauréate de concours nationaux et poursuit sa carrière à Moscou.

Xavier Delcroix – 2d violon : Formé aux orchestres parisiens (Concerts Lamoureux, Opéra de Rouen, Orchestre Européen), il participe depuis 20 ans aux spectacles Night of the Proms en Europe et USA.

Claire Rousset, alto : du CNR de Paris et St Maur. Professeur d’alto, elle enseigne au conservatoire de Vincennes et se produit dans diverses formations…

Félix Delcroix, violoncelle : étudie au CRR de Paris et au Pôle Supérieur 93. il se produit dans de nombreuses salles et églises parisiennes prestigieuses et est également invité à jouer sur l’intégralité du territoire et à l’étranger.

Programme dédié « aux victimes de la guerre et du fascisme »

Le dimanche 26 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris