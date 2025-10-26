Quatuor Adam Hommage à Boris Vian Rue Pierre Feutren Paimpol

Quatuor Adam Hommage à Boris Vian Rue Pierre Feutren Paimpol dimanche 26 octobre 2025.

Quatuor Adam Hommage à Boris Vian

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Boris Vian, trompettiste de jazz, a su imprégner ses chansons de très nombreuses influences. La danse se mêle naturellement au rythme du big band, les accords du blues à ceux d’une complainte et ses textes, empreints parfois d’un vocabulaire inventé, d’une tournure unique, s’y intègrent parfaitement. L’énergie folle de ses chansons est le moteur du Quatuor A’dam dans ce projet, une énergie débridée lorsqu’on entend La Java des bombes atomiques, et qui prend un caractère plus grave dans Le Déserteur. .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quatuor Adam Hommage à Boris Vian Paimpol a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol