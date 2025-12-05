Quatuor agate Nouara Ambert

Quatuor agate

Nouara Moulin de Nouara Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:15:00

Date(s) :

2025-12-05

Concert de sortie de résidence du Festival de La Chaise Dieu

.

Nouara Moulin de Nouara Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 75 50 contact@moulin-de-nouara.fr

English :

La Chaise Dieu Festival residency concert

German :

Konzert zum Abschluss der Residenz des Festivals von La Chaise Dieu

Italiano :

Concerto a conclusione della residenza del Festival de La Chaise Dieu

Espanol :

Concierto de clausura de la residencia del Festival de La Chaise Dieu

