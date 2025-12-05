Quatuor agate Nouara Ambert
Quatuor agate Nouara Ambert vendredi 5 décembre 2025.
Quatuor agate
Nouara Moulin de Nouara Ambert Puy-de-Dôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:15:00
Date(s) :
2025-12-05
Concert de sortie de résidence du Festival de La Chaise Dieu
.
Nouara Moulin de Nouara Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 75 50 contact@moulin-de-nouara.fr
English :
La Chaise Dieu Festival residency concert
German :
Konzert zum Abschluss der Residenz des Festivals von La Chaise Dieu
Italiano :
Concerto a conclusione della residenza del Festival de La Chaise Dieu
Espanol :
Concierto de clausura de la residencia del Festival de La Chaise Dieu
L’événement Quatuor agate Ambert a été mis à jour le 2025-03-04 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez